Eintracht-Präsidentin eröffnet Vortragsreihe in Braunschweig

Nicole Kumpis, Präsidentin von Eintracht Braunschweig, spricht am 15. Dezember in der Löwenlounge des Eintracht-Stadions über „Nachhaltigkeit und Gesundheitsförderung im Profi- und Leistungssport“.

Eine neue Veranstaltungsreihe der Gesundheitsregion nimmt die Gesundheit in Zeiten des Klimawandels in den Blick. Sie startet Mitte Dezember und findet an wechselnden Orten statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei der ersten Veranstaltung am 15. Dezember gibt Nicole Kumpis, Präsidentin von Eintracht Braunschweig, in der Löwenlounge des Eintracht-Stadions, Hamburger Straße 210, Einblick in die „Nachhaltigkeit und Gesundheitsförderung im Profi- und Leistungssport“.

„Wie viele andere Großstädte ist auch Braunschweig von den Folgen des Klimawandels betroffen“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Im September hatte der Rat das Klimaschutzkonzept 2.0 beschlossen: Es sieht ambitionierte Schritte vor, um klimaneutral zu werden.

Stadt Braunschweig: Ältere, Kinder, Kranke und Menschen und geringem Einkommen sind besonders gefährdet

„Es ist heißer, trockener und stürmischer geworden. Starkregenfälle oder plötzliche Kälteeinbrüche passieren immer öfter“, so die Stadtverwaltung. „Die gesundheitlich prognostizierten Auswirkungen und Risiken des Klimawandels rücken auch in Deutschland zunehmend in das Bewusstsein der Menschen.“

Besonders Ältere sowie Kinder und Menschen mit Vorerkrankungen und geringem Einkommen gehören demnach zu den am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen. „Weltweit wirken sich die Folgen des Klimawandels jedoch auch auf Gesundheitssysteme und ihre Einrichtungen aus“, heißt es seitens der Stadt. „Um sich daran anzupassen und die Auswirkungen abzumildern, sind erhebliche gesundheitspolitische und Sektor-übergreifende Anstrengungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit erforderlich.“

Die Vorträge in Braunschweig finden immer donnerstags statt

In der Veranstaltungsreihe soll das Thema Klima und Gesundheit in seiner ganzen Breite diskutiert werden. Jeder Vortrag behandelt einen spezifischen Aspekt. Alle Interessierten sind eingeladen zum Zuhören, Mitdenken und Mitreden. Die Dozentinnen und Dozenten geben Anregungen, um selber aktiv zu werden, so die Stadtverwaltung. „Jede und jeder kann helfen, den Anpassungserfordernissen zu begegnen und sich und der Umwelt etwas Gutes tun.“

Die Vortragsreihe findet monatlich an einem Donnerstagabend ab 18 Uhr statt. Dauer: 60 bis 90 Minuten. Moderiert und organisiert von Mitgliedern der Steuerungsgruppe der Gesundheitsregion Braunschweig.

Themen der Vortragsreihe: Sport, Infektionskrankheiten, Verkehrswende

15. Dezember: Nachhaltigkeit und Gesundheitsförderung im Profi- und Leistungssport. Nicole Kumpis, Eintracht Braunschweig. Löwenlounge im Eintracht-Stadion, Hamburger Straße 210

19. Januar: Überblick über mögliche Effekte des Klimawandels auf Infektionskrankheiten. Professorin Dr. Simone Bergmann, TU Braunschweig, Fakultät für Lebenswissenschaften, Institut für Mikrobiologie. Vortragssaal KVN-Bezirksstelle Braunschweig, An der Petrikirche 1 (Fortbildungspunkte für Ärztinnen und Ärzte sind bei der Ärztekammer beantragt).

16. Februar: Verkehrswende – gesünder und gerecht! Juliane Krause, plan&rat. Kult-Theater, Hamburger Straße 273.

Psychologin: Gefühle zwischen Verdrängung und Panikmache

16. März: Achselzuckend in die Apokalypse – Klimagefühle zwischen Verdrängung und Panikmache. Dipl.-Psych. Anika Heck, Psychologists4Future. BZV Medienhaus, Hintern Brüdern 23.

20. April: Tipps und Tricks für Arbeit und Wohlbefinden: Präventionsfelder des Betrieblichen Gesundheitsmanagements auch in Zeiten des Klimawandels. Dipl.-Sportlehrer Peter Wöhler, Städtisches Klinikum Braunschweig. Bildungszentrum des Klinikums, Naumburgstraße 15.

4. Mai: Pflege in Zeiten des Klimawandels. Professorin Dr. Christa Büker, FH Bielefeld. BZV Medienhaus, Hintern Brüdern 23.

15. Juni: Geschlechtergerechtigkeit in der Klimakrise. Marion Lenz und Ulrike Adam, Stadt Braunschweig, Gleichstellungsreferat. Kult-Theater, Hamburger Straße 273.

Ausblick auf Veranstaltungen zweite Jahreshälfte 2023

- Klima im Wandel: Neue Herausforderungen für den Bevölkerungsschutz (Hilfsorganisationen und Stadt Braunschweig, Fachbereich Feuerwehr).

- Herausforderung 1,5°C-Ziel: Klimaschutz als Beitrag zum Gesundheitsschutz (Matthias Hots, Stadt Braunschweig, Klimaschutz und Strategische Umweltplanung).

- „Ich - Du - Wir - Jetzt!“ Die Stadt gemeinsam an die Folgen des Klimawandels anpassen. Das Projekt „Co-Adapted Braunschweig (Dr. Ines Bruchmann, Stadt Braunschweig, Klimaschutz und Strategische Umweltplanung).

Mehr Themen aus Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de