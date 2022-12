Bohlweg: Polizei Braunschweig sucht aufgehaltene Personen

Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Montag bereits das dritte Mal in diesem Jahr Straßen in Braunschweig blockiert. Dieses Mal setzten sie sich auf den Bohlweg in der Innenstadt und klebten sich teilweise fest. Nun sucht die Polizei nach Personen, die aufgrund der Aktion auf dem Bohlweg aufgehalten wurden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516 entgegen.

red

