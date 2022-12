Braunschweig. Trickbetrüger brachten eine Braunschweigerin dazu, ihnen eine fünfstellige Summe in Form von Google Play-Karten zu senden. Die Polizei ermittelt.

Am Telefon betrogen Unbekannte eine Braunschweigerin um ihr Geld. (Symbolbild)

Polizei Betrüger erbeuten hohen Betrag in Form von Google Play-Karten

Eine 62-jährige Braunschweigerin ist bereits Ende November Opfer eines Trickbetrugs geworden. Sie erhielt zunächst einen Telefonanruf, in dem ihr Unbekannte mitteilten, dass sie 38.000 Euro gewonnen habe, informiert die Polizei. Einen Tag später riefen die Betrüger sie erneut an und erzählten, dass es einen Zahlendreher gegeben habe und sie tatsächlich 83.000 Euro gewonnen habe. Außerdem forderten die Täter die Frau auf, Google Play-Karten im Wert von einer unteren fünfstelligen Summe zu erwerben und die Codes an sie zu übermitteln, damit der Gewinn ausgezahlt werden kann. Als dies jedoch nicht geschah, erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei. Diese nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren wegen Betrugs ein.

