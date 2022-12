Braunschweigs früherer Propst stirbt im Alter von 81 Jahren

Braunschweig. Armin Kraft war Pfarrer in Riddagshausen, Domprediger und Propst in Braunschweig. Ein Nachruf.

Schon das Wort „Nachruf“ trügt. Es klingt nach „Nachsagen“ oder „Nachruhm“. Dabei ist es doch einfach: Ein Mensch ist gestorben, und es wird an ihn erinnert. Im journalistischen Fach des Nachrufs müsste man präzisieren: Ein Mensch, der Bemerkenswertes geleistet hat, lebt nicht mehr. Treffender erscheint dem Autor dieser Zeilen der im Angelsächsischen verwandte Begriff der „obituaries“. Obituarien – so hießen im Mittelalter die Verzeichnisse der Toten christlicher Gemeinden.

Der frühere Domprediger und Propst Armin Kraft ist jetzt im Alter von 81 Jahren gestorben. Er litt bereits seit längerem unter einer Lungenfibrose, musste sich zuletzt – körperlich bereits stark angegriffen und geschwächt – einer Intensivbehandlung unterziehen. Die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig verliert mit Armin Kraft einen profilierten, streitbaren und meinungsstarken Theologen und Geistlichen, der für viele Menschen in Braunschweig über mehrere Jahrzehnte das Gesicht dieser Kirche war.

Veränderer der Kirche in der Zeit des Aufbruchs

Spricht man mit Zeitgenossen, wird schnell klar, dass es die „eine“ Schablone für ein solches Leben nicht gibt. Es spiegeln sich gesellschaftliche Prozesse, die die Kirche in unserem Land grundlegend veränderten, indes auch heute bereits wieder Veränderung nahelegen. Die Fähigkeit zur Veränderung einzufordern und ihr gleichzeitig im eigenen Selbst auch entsprechen zu können, ist eine Fähigkeit, an der – weiß Gott – sehr viele scheitern.

Armin Kraft, in Braunschweig geboren, war ein Veränderer. Am Ende der 1960-er und am Beginn der 1970-er Jahre rissen Pfarrer wie er auch im Braunschweiger Land Tore, Türen und Fenster der Kirchen und kirchlichen Einrichtungen auf, um den Wind der Veränderung hineinzulassen und ein paar Dinge hinauszurufen, die man so noch nicht gehört hatte.

Krafts eigener Kraftort war von Beginn an (und bis zuletzt als Refugium) Riddagshausen. Dort begann er seine Laufbahn als Gemeindepfarrer, seine Predigten rüttelten auf, eckten an und fanden im klaren Bezug auf Luthers Ausspruch „Tritt fest auf, mach’s Maul auf, hör bald auf“ schnell eine eigene große Fan-Gemeinde weit über Riddagshausen hinaus.

Kraft-Worte als hoher moralischer Anspruch

Ähnliches gilt für die prägnanten „Kraft-Worte“, hunderte Kolumnen, die über etliche Jahre in der „neuen Braunschweiger“ und auch in Buchform erschienen. Nicht wie ein Fluch, nein, das nicht, aber doch wie eine große Last, wahrlich eine Bürde halt auch fürs eigene Verhalten, liest sich da im Nachhinein manches, liest man es nur mal in einem anderen Licht.

Dieser Art selektiver Wahrnehmung unterliegen allerdings auch Nachrufe. So lohnt es denn, den Verstorbenen selbst zu zitieren. In seiner Abschiedspredigt als Propst in Braunschweig (1992 bis 2006) forderte Armin Kraft seine Zuhörer in St. Martini auf, „persönlich, praktisch und profiliert zu glauben“. Sie sollten sich dabei an der Bibel orientieren, der „Bibliothek des Glaubens“. Kraft ermunterte die Gottesdienstbesucher, nach Vorbildern zu suchen und ihr Gewissen zu benutzen. Manche Menschen hätten deshalb ein reines Gewissen, weil sie es nicht benutzten.

Vermutlich seine wirkmächtigste Zeit hatte Armin Kraft als Domprediger am Braunschweiger Dom (1975 bis 1992). Dies ist ein spezifisches Amt, das es so in dieser Form und in dieser Ausprägung braunschweigischer Identität wohl nicht oft gibt.

Domprediger an einer der Schlüsselstellen der Stadtgesellschaft

Der Domprediger, und hier sei bewusst die männliche Form gewählt, predigt der eigenen Gemeinde wie der Stadtgesellschaft ins Gewissen, er liest den Mächtigen die Leviten. Und er rückt an letztere doch ganz nahe heran, weil man sie ja gewinnen kann und muss für die guten Zwecke. Über die Jahrzehnte bilden sich Strukturen, die man Netzwerke nennen kann oder anders.

Keiner sammelte je erfolgreicher Spenden ein. Armin Kraft wird zum Beauftragten des Oberbürgermeisters gegen die Kinderarmut ernannt. Er macht das kongenial und erfolgreich. Dem Mann mit der donnernden Präsenz kannst du nicht entgehen.

Kinderarmut sei ein verborgenes Thema, sagt er der „neuen Braunschweiger“, weil man diese Kinder „eben nicht auf dem Weihnachtsmarkt sieht, weil sie nicht eingeladen werden, keine Freunde haben oder psychisch labil sind“. Hier ist Armin Kraft am dichtesten und erfolgreichsten, am authentischsten bei sich und seinem eigenen Anspruch. Das bleibt. Das war und das ist er.

Dennoch bleiben Nachsätze, die das Bild dieser Persönlichkeit in seinen letzten, schweren und von Bitterkeit geprägten Jahren geprägt haben. Dabei sprach man weniger von seinem theologischen Wirken, das nicht nur hohe moralische Anforderungen stellte, sondern beispielsweise auch die Gemeinden vor Ort maßgeblich gegenüber höheren Instanzen stärkte, für ihn der entscheidende Faktor für Identitätsbildung.

Konflikt um fehlende Distanz und Zuwendungen

Doch fehlende Distanz zu einem Mitglied der eigenen Gemeinde erwies sich für Armin Kraft als schicksalhafte Hypothek. Als der NDR 2016 berichtete, dass Kraft von einer inzwischen verstorbenen älteren Dame über Jahrzehnte Zuwendungen im fünf- bis sechsstelligen Bereich angenommen habe, brach eine öffentliche Diskussion los. Auch unsere Zeitung berichtete intensiv. 57 Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenvorstände und Gemeindemitglieder unterzeichneten eine gemeinsame Resolution, die den Vorgang kritisch würdigte. Ein Disziplinarverfahren der Landeskirche wurde eingestellt. Ebenso wie Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Wie nähert man sich der Materie, ohne in einem abgeschlossenen Vorgang der Verbitterung und den Emotionen neue Nahrung zu geben? Vermutlich ist es unmöglich. Ein Pfarrer hätte jetzt in der Bibel, der „Bibliothek des Glaubens“, um Rat gesucht. Womöglich das Doppel- beziehungsweise Dreifachgebot der Liebe aufgeschlagen (Matthäus, 22. Kapitel). Achte Gott, achte deinen Nächsten – und den Nächsten wie dich selbst. Auch Selbstachtung gehörte mithin in diese empfindliche Balance.

Vielleicht ist es einfacher. Lasst einen in Frieden ruhen, sagen wir, wohlwissend um unsere Fehlbarkeit und Vergänglichkeit als zwei jener sehr wenigen Gewissheiten, die wir tatsächlich haben.

