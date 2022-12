Braunschweiger Impfzentrum schließt zum 21. Dezember

Braunschweig. Sowohl das Impfzentrum in der Stadthalle als auch die mobilen Impfteams in Braunschweig stellen ihre Arbeit ein. Letzter Tag ist am 21. Dezember.

Ein Schild weist auf das Impfzentrum in der Stadthalle Braunschweig hin, das nun am 21. Dezember seinen letzten Tag haben wird. (Archivbild)

Das Impfzentrum in der Stadthalle öffnet am Mittwoch, 21. Dezember, zum letzten Mal. Auch die mobilen Impfteams beenden ihre Arbeit, teilt die Stadt mit. Das Land habe die niedersächsischen Kommunen informiert, dass die Tätigkeit der Impfzentren und mobilen Impfteams zum Jahresende ausläuft. Ab 22. Dezember sind Impfungen gegen das Coronavirus wie bislang auch bei den niedergelassenen Ärzten möglich.

Seit den ersten Impfungen am Silvestertag 2020 haben Impfzentrum und mobile Impfteams rund 350.000 Dosen verabreicht, so die Verwaltung. Die vielen Helfer hätten eine Reihe von außergewöhnlichen Aktionen – angefangen beim Clown am Kinderimpftag in der Stadthalle bis zum Impfen am Stöckheimer Zoo – entwickelt.

Grundimmunisierungen noch möglich

Bis 21. Dezember könne sich jeder noch im Impfzentrum grundimmunisieren lassen. Auch am Schlusstag sei also noch eine Erstimpfung möglich. Es sei sichergestellt, dass die für die Grundimmunisierung notwendige zweite Impfdosis im Gesundheitsamt auch nach Schließung des Impfzentrums verabreicht werden könne.

µImpfungen in der Stadthalle sind bis einschließlich 21. Dezember von Montag bis Freitag, jeweils 8.30 bis 18.30 Uhr, möglich.

red

