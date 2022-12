Braunschweig. Zunächst erwischten Zeugen die beiden in der Theodor-Heuss-Straße. Nachdem die Polizei einen festnahm, setzte der andere die Diebstähle zunächst fort.

Polizei Braunschweig Nach Diebstählen in Braunschweiger Büros: Polizei nimmt Duo fest

Auf frischer Tat ertappt haben Zeugen am Montagvormittag Einbrecher, die zunächst unerkannt in ein Bürogebäude in der Theodor-Heuss-Straße eingedrungen sind. Doch als sie im Büro eines Mitarbeiters diverse Schubladen nach Wertsachen durchwühlten, kehrte der Mitarbeiter zurück und überraschte die beiden Diebe im Alter von 39 und 43 Jahren, schreibt die Polizei. Diese ließen von ihrer Tat ab und versuchten zu flüchten. Sie konnten jedoch von mehreren Kollegen gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass für den 39-Jährigen in anderer Sache ein Haftbefehl vorlag. Er wurde festgenommen. Gegen beide Personen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen versuchtem Diebstahl und Hausfriedensbruch ein.

43-Jähriger setzte nach seiner Freilassung Diebstahlserie fort – ohne Erfolg

Nachdem der 43-Jährige aus den Maßnahmen entlassen worden war, beobachtete eine zivile Streife ihn dabei, wie er auf seinem Weg durch die Innenstadt verschiedene Gebäude und Hauseingänge betrat. Jedes Mal kam er kurz darauf wieder heraus und suchte offensichtlich weitere offenstehende Türen.

Als der Mann ein Haus in der Garküche fluchtartig verließ, entschlossen sich die Polizeibeamten zu einer Kontrolle der Person. Nach kurzer Verfolgung konnten sie ihn stoppen. Eine Durchsuchung des Mannes führte zum Auffinden eines Damenportemonnaies und Aufbruchswerkzeugen. Im Bürogebäude in der Garküche trafen die Polizeibeamten auf die Geschädigte, die den Diebstahl ihres Portemonnaies anzeigte.

Da Zeugen den 43-Jährigen nun zum wiederholten Mal innerhalb kürzester Zeit bei einem Diebstahl antrafen, er über keinen festen Wohnsitz verfügt und die weitere Begehung von Straftaten nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde auch dieser Mann von der Polizei festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Braunschweig einen Haftbefehl gegen den Mann. Die Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls dauern an.

