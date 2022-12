Braunschweiger Tiefgarage Packhof wird ab Januar saniert

Die Tiefgarage Packhof ist nach mehr als 40-jähriger Nutzung sanierungsbedürftig. Das teilt die Stadt mit. Um den sicheren Betrieb weiter zu gewährleisten, sollen ab 2. Januar die Lüftungs- und elektrotechnischen Anlagen erneuert werden – in zwei Abschnitten. In der ersten Bauphase werden das erste Parkgeschoss zu 50 Prozent und das gesamte 2. Parkgeschoss gesperrt. Es stehen dann noch rund 260 Stellplätze für Dauerparker und Hotelgäste zur Verfügung. Darüber hinaus, so die Stadt, ist in der Tiefgarage während der Bauarbeiten kein Parken möglich.

Die Ein- und Ausfahrt sei über die bestehende einspurige Hotelzufahrt in der Straße „Höhe“ möglich. Für die Steuerung des Ein- und Ausfahrtverkehrs werde eine Lichtsignalanlage im oberen Einfahrtsbereich und im ersten Parkgeschoss aufgestellt.

Schrankenanlage bleibt in Betrieb

Die bestehende Schrankenanlage im Einfahrtsbereich „Höhe“ bleibe in Betrieb. Während der ersten Sanierungsphase sei die WC-Nutzung nicht möglich. Der Parkraum werde weiterhin Video-überwacht. Stellplätze für Baufahrzeuge, Lagerflächen für Baumaterial sowie WC-, Pausen- und Besprechungscontainer an der Straße „Meinhardshof“ führten zu Einschränkungen und Sperrungen im öffentlichen Verkehrsraum.

1. Bauphase bis Ende drittes Quartal

Lesen Sie auch: 9,6 Millionen Euro- Braunschweigs Packhof-Garage wird saniert

Die erste Bauphase soll Ende des dritten Quartals 2023 mit der Neueröffnung des neuen Ankermieters im Erdgeschoss beendet sein, sodass die zweite Bauphase im Januar 2024 starten könne. Verzögerungen seien nicht ausgeschlossen. Deshalb könnten derzeit keine verbindlichen Termine zu den Fertigstellungen genannt werden, heißt es.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de