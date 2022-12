Braunschweiger Spiele-Experten: Die Highlights der Saison

Cathrin Reiber und Jonah Schnür präsentieren ihre Top-Favoriten aus dem aktuellen Spiele-Angebot in der Buchhandlung Graff.

Ob gegeneinander oder kooperativ, den ganzen Abend oder nur mal zwischendurch – Gesellschaftsspiele sorgen für fantastische Unterhaltung in der dunklen Jahreszeit. Die Highlights der Saison haben Cathrin Reiber und Jonah Schnür aus der Buchhandlung Graff im Blick und stellen sie hier kurz vor.

Wer bin ich? Block (ab 6)

Hut? Brille? Locken? Das Klassiker-Kinderspiel „Wer ist es“ in neuem Gewand: Dieser Block hat über 40 verschiedene Vorlagen für jeweils zwei Spieler. Diese müssen versuchen, die Person (oder das Tier) des Gegners durch geschicktes Fragen und Eingrenzen zu erraten.

Wer bin ich? Von Ars Edition: ab 6 Jahren, Dauer ca. 10 Minuten, für 2 Spieler, ca. 7,99 Euro

Wer bin ich (Ars Edition), ab 6 Jahren. Foto: Privat

Rätselspaß im Dschungel (ab 6)

Endlich eine EXIT-Box für die Kleinen! Suchbilder, Farben- und Symbolrätsel sowie einige seltsame Teile laden zum Rätseln und Schatzsuchen ein. Dabei bleibt das Material intakt und kann nach Lust und Laune immer wieder hervorgeholt werden. Es sind keine Lesekenntnisse erforderlich. Wer findet alle Schatzkisten?

Rätselspaß im Dschungel von Kosmos: ab 6 Jahren, Dauer ca. 20 Minuten, für 1-4 Kinder, ca. 14,99 Euro

Rätselspaß im Dschungel (Kosmos), ab 6 Jahren. Foto: Privat

Animal Kingdoms (ab 8)

In diesem wunderschön gestalteten Familienspiel konkurrieren die Spieler um die Vorherrschaft in den Revieren der Tiere. Durch geschicktes Ausspielen von Zahlenkarten in die verschiedenen Bereiche können Gebiete beansprucht und Siegpunkte gesammelt werden. Ein großer Spaß für die ganze Familie – schnell gelernt und immer wieder spielbar!

Animal Kingdoms von Game Factory: ab 8 Jahren, Dauer ca. 45 Minuten, für 1-5 Spieler, ca. 31,99 Euro

Animal Kingdoms (Game Factory), ab 8 Jahren. Foto: Privat

What do you Meme Family Edition (ab 8)

Mit der Family Edition vom Party-Knaller „What do you Meme?“ kann sich jetzt die ganze Familie unter dem Weihnachtsbaum kugeln. Mit 64 Bildern und 300 lustigen und skurrilen Textkarten können immer neue Memes zusammengesetzt werden, die garantiert kein Auge trocken lassen.

What do you Meme? Family Edition von Huch: ab 8 Jahren, Dauer 30-90 Minuten, für 3-20 Spieler, ca. 29,99 Euro

What do you Meme? (Huch), ab 8 Jahren. Foto: Privat

In aller Ruhe (8-99)

Gemeinsam über den Ozean segeln und dabei die Insel der Träume finden? Gar nicht so einfach, wenn man dabei die richtige Zahlenfolge einhalten muss. Bei diesem meditativen Koop-Spiel darf man zwar nicht miteinander sprechen – dafür kann man aber die wunderschönen Insel-Illustrationen bewundern. Schwieriger, als man denkt, und so schön, wie man erwartet.

In aller Ruhe von Asmodee: 8-99 Jahre, Dauer ca. 20 Minuten, für 1-5 Spieler, ca. 13,99 Euro

In aller Ruhe (Asmodee), 8-99 Jahre. Foto: Privat

Inside Job (ab 10)

Dieses (fast) kooperative Stichspiel stellt die Geheimagententauglichkeit der Spieler auf die Probe. Gemeinsam müssen Missionen erfüllt werden, aber Achtung! Ein Mitspieler ist der Insider, der Infos sammelt und das Spiel sabotiert – natürlich ohne sich verdächtig zu machen… Es gibt auch eine 2-Spieler-Variante.

Inside Job von Kosmos: ab 10 Jahren, Dauer ca. 20 Minuten, für 3-5 Spieler, ca. 14,99 Euro

Inside Job (Kosmos), ab 10 Jahren. Foto: Privat

Stillleben (ab 14)

Der Krimispiel-Trend mal andersrum: Bei „Stillleben“ werden die Spieler zur Verbrecherbande, die eine Kunstgalerie in Amsterdam für den ultimativen Raub auskundschaftet, Gebäudepläne studiert und Sicherheitssysteme überlistet. Gelingt der hollywoodreife Millionenraub?

Stillleben von Noctis: ab 14 Jahren, Dauer 2,5 – 3,5 Stunden, für 1-6 Spieler, ca. 21,95 Euro

Stillleben (Noctis), ab 14 Jahren. Foto: Privat

Kluster (ab 14)

Magnete sind einfach faszinierend! Bei diesem Spiel dürfen all ihre Fähigkeiten genutzt werden, um die eigenen Magnete möglichst zügig loszuwerden. Ziel ist es, alle eigenen Steine innerhalb eines mit Schnur abgegrenzten Feldes zu platzieren, ohne dass sie sich verbinden. Gar nicht so einfach – aber mit den richtigen Tricks und Kniffen kann es funktionieren!

Kluster von Borderline Editions: ab 14 Jahren, Dauer ca. 10 Minuten, für 1-4 Spieler, ca. 19,99 Euro

Kluster (Borderline Editions), ab 14 Jahren. Foto: Privat

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de