Zeugin stoppt Taschendiebin auf Braunschweiger Weihnachtsmarkt

Braunschweig. Eine Aufmerksame Zeugin stoppte am Mittwoch eine Taschendiebin auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt. Der Polizei ist die junge Frau bereits bekannt.

Eine Zeugin stoppte auf dem Weihnachtsmarkt in Braunschweig am Mittwoch eine junge Taschendiebin.

Die Polizei hat am Mittwoch gegen 16.40 Uhr eine Taschendiebin auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt dingfest gemacht. Sie hatte laut Mitteilung in die Umhängetasche einer 69-Jährigen gegriffen, was eine 78-jährige Zeugin beobachtete.

Beide Frauen hielten die 18-Jährige fest, während eine Fußstreife der Polizei hinzu kam. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Nach Angaben der Polizei ist die 18-Jährige bereits polizeibekannt. Für den Weihnachtsmarkt sprachen sie einen Platzverweis aus. Die Polizei rät Besucherinnen und Besuchern des Marktes, nur das Nötigste an Wertgegenständen und Zahlungsmitteln bei sich zu tragen. Dies gelte auch für andere unübersichtliche Orte.

