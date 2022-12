Die Saga geht weiter: Sam Worthington spielt in „Avatar – the Way of Water“ wieder Jake Sully, Zoe Saldana ist als Neytiri zu sehen. Beide Schauspieler wurden mittels Computertechnik zu neuen Figuren geformt.

Kino in Braunschweig In Braunschweig wird das „Avatar“-Geheimnis früher gelüftet

James Cameron kann Kino. Das hat er nicht nur mit „Titanic“ bewiesen. Aber der Filmemacher ist auch ein Meister des Marketings. Er versteht es prächtig, auch das ganz große Rad drumherum zu drehen. Als der zweite Trailer zu „Avatar – The Way of Water“ herauskam, wurde er auf die Niagara-Fälle projiziert. Cameron – ein Mann der Superlative.

Wir werden die streng gehüteten Geheimnisse um den zweiten Teil der Science-Fiction-Saga am Mittwoch, 14. Dezember, in einer BZ-Filmpremiere im Astor Filmtheater lüften können – einen Tag vor dem offiziellen Kinostart in Deutschland. „Avatar – The Way of Water“ erzählt die Geschichte der Familie Sully (Jake, Neytiri und deren Kinder) und von den Problemen, die sie verfolgen. Unsere Aufführungen beginnen um 19.30 Uhr (2D) und 20 Uhr (3D).

Lobeshymnen nach der Weltpremiere in London

Nach 13 Jahren kommt nun also die Fortsetzung des bislang erfolgreichsten Filmes aller Zeiten in die Kinos. Doch wird sie den hohen Erwartungen gerecht? Vor wenigen Tagen war Weltpremiere in London, und auf Twitter und anderen Kanälen übertrafen sich die Lobeshymnen derer, die das Spektakel schon sehen durften. Der Film sei bahnbrechend in seiner technischen Ausgestaltung, grenze an Zauberei, sei extrem bildgewaltig und emotional. Auch die Charaktere seien diesmal sehr gut ausgelotet. Die Begeisterung fand kaum Grenzen. Nur einige wenige Beobachter kritisierten eine etwas dünne Story.

Ursprünglich sollte „Avatar 2“ bereits im Jahr 2015 starten. Dass sich das Projekt sehr verzögerte, hat mehrere Gründe. Zum einen suchte Cameron nach der geeigneten Technik. Zusätzlich wollte er gleich mehrere Fortsetzungen angehen, die dann im Stil von „Herr der Ringe“ durchgedreht werden sollten.

Kate Winslet brach Tauchrekord von Tom Cruise

Da das Pressebegleitheft zum Film recht mager ist, vertrauen wir hier mal den Kollegen vom „Rolling Stone“, um einige Hintergründe zu beleuchten. Da heißt es, der Regisseur soll ein ganzes Autorenteam angeheuert haben, um der großen Aufgabe gerecht zu werden, gleich mehrere Fortsetzungen auf einmal zu bewältigen. Schauspielerin Kate Winslet sagt man nach, sie habe bei „Avatar 2“ alle ihre Unterwasser-Stunts selbst gemacht. Angeblich brach die Schauspielerin den Tauchrekord von Tom Cruise und ließ sich gut sieben Minuten unter Wasser filmen.

Auch diesmal werden die Schauspieler ihre Mimik und Bewegung zur Verfügung stellen, mittels Computer werden sie jedoch wieder zu ganz neuen Figuren verfremdet.

„Avatar 3“ übrigens soll 2024 in die Kinos kommen.

