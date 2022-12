Verkehr auf Autobahn 39 kommende Woche eingeschränkt

Am Montag und Dienstag, 12. und 13. Dezember, werden auf der Autobahn 39 Arbeiten an den Schutzplanken durchgeführt. Aus diesem Grund kommt es nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes zu folgenden Einschränkungen: Zwischen den Anschlussstellen Salzgitter-Lebenstedt-Nord und Braunschweig-Rüningen-Süd wird der Verkehr am Montag in beiden Fahrtrichtungen lediglich einspurig fließen. Ebenso ist eine einstreifige Verkehrsführung im Bereich der Anschlussstelle Scheppau, am Montag in Fahrtrichtung Kassel und am Dienstag in Richtung Wolfsburg/Salzwedel, geplant.

