Wem ist es noch nicht passiert? In der Küche fällt etwas herunter und zerscheppert auf dem Boden – ärgerlich! Noch viel ärgerlicher ist es mir neulich ergangen: Bei einem Freund war ich zum Kochen eingeladen. Und so viel sei verraten: die zwei Quadratmeter Küche kannte ich am Ende des Abends wie...