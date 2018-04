Der Trainer sitzt nervös auf der Bank, springt plötzlich auf: „Mensch, warum lasst ihr den Typen so frei zum Schuss kommen?“ Ein Spieler hält ihn zurück: „Na, weil das ein Elfmeter ist!“ Montag geht’s also nach Nürnberg für unsere Eintracht. Ein Dreier muss her. Oder wieder mal ein Unentschieden....