Wie Graf Cagliostro Braunschweiger Weggefährten ernüchterte

Ein Mensch, der in Grundsätzen verdorben ist“, so urteilte die Römische Inquisition im Jahre 1789 über ihren Gefangenen. Der Mann nannte sich Graf Alessandro di Cagliostro und zählte zu den Zeitgenossen, die sich am Vorabend der Französischen Revolution mit den unterschiedlichsten Geheimnissen umgaben und die Fantasie ihrer Zeitgenossen erregten. Sein wirklicher Name lautete wohl Giuseppe Balsamo.

Als Sohn eines armen Bandhändlers aus Palermo wurde er in einem Kloster aufgenommen, später ging er nach Rom, wo er auch mit Casanova zusammentraf. Mit persönlichem Charme, Ausstrahlung und gewandtem Auftreten fand er Zugang zu den Zirkeln der Gesellschaft. Cagliostro war nicht der einzige, der die Zeit der Umwälzungen für sich zu nutzen verstand, die Zahl der Glücksritter war groß.

So fand sich eines Tages auch in Braunschweig ein Mann ein, der sich Graf Morelli nannte und als Rittmeister in königlich-sardischen Diensten auftrat. Bei Hofe und den Zirkeln der Stadt war er gerne gesehen, bis er eines Tages plötzlich wieder verschwunden war. „Man behauptete, er sei niedrigen Herkommens und ein, unter falschen Namen sich umhertreibender, Glücksritter gewesen“, munkelte man daraufhin in der Stadt. Freiherr Knigge hat diesen Abenteurer in seinem Buch „Über den Umgang mit Menschen“ treffend beschrieben: „Sie taufen sich, wandeln sich, schaffen sich um, sooft es ihnen beliebt und es die Sache erleichtern kann. Was sich als Edelmann nicht durchsetzen läßt, das versuchen sie als Marquis, als Abbé, als Offizier. […] Haben sie irgendwo ihre Rolle ausgespielt, so schnüren sie ihr Bündelchen und gehen aus ihren Palästen so leichtfüßig davon wie ein flüchtiger Morgentraum“.

Auch an Cagliostro schieden sich die Meinungen seiner Zeitgenossen, vor allem, nachdem die Nachrichten der „Freundschaft“ von Madame Branconi mit Cagliostro in Straßburg zum Gesprächsthema der Braunschweiger Honoratiorengesellschaft wurde. Madame Branconi war eine junge Italienerin und Mätresse des braunschweigischen Erbprinzen Carl Wilhelm Ferdinand. Im Hause des englischen Gesandten Lord Hamilton in Neapel hatte er die äußerst attraktive Witwe Maria Pessina de Branconi kennen gelernt. Liebe auf den ersten Blick soll es gewesen sein, denn schon auf der Rückreise begleitete Maria von Branconi den Prinzen nach Braunschweig.

Nachdem sich seit etwa 1777 die Beziehung zwischen Carl Wilhelm Ferdinand und Madame Branconi abkühlte, verließ sie Braunschweig und begab sich auf ausgedehnte Reisen. Dabei besuchte sie in Begleitung ihrer Tochter 1776 Straßburg, wo ihr Sohn, der ein unehelicher – oder wie man sich damals gerne ausdrückte – „natürlicher Sohn“ des Braunschweiger Herzogs war, als Soldat diente. Hier lernte sie 1780 Cagliostro kennen, der zu jener Zeit mit Erfolg in Straßburg als Wunderheiler und als Lehrer für Okkultismus auftrat: „Am 19. September hielt ich meinen Einzug in Straßburg. Ich war ein berühmter Mann geworden. …. Eine ungeheure Menschenmenge wartete an beiden Ufern des Rheins auf mich [….]. Die wohlunterrichteten Leute erzählten außerordentliche Wundergeschichten von mir, und keiner wagte, sie zu bezweifeln. Jeder glaubte sich moralisch verpflichtet, etwas noch Unbekanntes zu erzählen. Die Einbildungskraft der Zeitungsschreiber brauchte sich keine Zügel anzulegen. Sie brauchten nicht zu befürchten, ihre Leser zu ermüden. Ich zog ein in einer Kutsche, die von 6 Pferden gezogen wurde. [...] Ich neigte den Kopf nach rechts und links und grüßte mit gönnerhafter Miene. Die Menge, geblendet von all dem Flitter, den Goldtressen, den Diamanten und den sechs Pferden, rief unaufhörlich Hoch, und drängte sich, selbst auf die Gefahr hin, erdrückt zu werden, vor den Wagen, der langsam vorwärtsfuhr“.

Madame Branconi zählte zum Kreis der gesellschaftlich tonangebenden Persönlichkeiten, denen sich Cagliostro in Straßburg annäherte. Nach der süffisanten Feststellung des Braunschweigers Johann Joachim Christoph Bodes wurde die Branconi in Straßburg sogar zu Cagliostros „Hauptbeschützerin“. Später distanzierte sie sich jedoch von ihm und schon nach knapp einem Jahr galt sie als seine „offenbare Feindin“. Madame Branconi hatte wohl zunehmend Kritik an Cagliostro geübt, denn „er flößte Angst ein, aber auch eine unüberwindliche Neugier“.

Auch bei vielen Braunschweiger Weggefährten und Freunden Cagliostros wich die anfängliche Euphorie schließlich schmerzhafter Ernüchterung. Cagliostro versuchte später sein Glück in Paris, wo er jedoch in die berüchtigte „Halsbandaffäre“ verstrickt war. 1789 schließlich wurde Cagliostro in Rom zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und blieb bis zu seinem Tod im Jahr 1795 in Haft.