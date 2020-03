Vom Glück des Erzählens

Am 20. März ist Weltglückstag.

Wir sind ja grad etwas davon abgekommen, aber bitte denken Sie dran: Am 20. März ist Weltglückstag. Aus gegebenem Anlass möchten wir das hier gern wiederholen. Denn 1. ist die Zeitung derzeit lagebedingt etwas düster. Und 2. schickte mir jetzt der Dichter Georg Oswald Cott vermutlich aus ähnlich gelagerter Intention sein Glücksgedicht:

Das Glück

auf Flaschen gezogen

als mir die Zeit

reif schien

war ich zu schwach

zum Entkorken. Kann man mal drüber nachdenken. Und 3. hat sich auch noch Sigrid Salmen gemeldet. Sie legt nun Wert auf die Feststellung, dass der 20. März ja nicht nur Weltglückstag ist, sondern auch Welterzähltag. Allein das Wort „Welterzähltag“ möchte ich hier feiern, denn diese Welt will, ja, sie muss erzählt werden. Das Narrativ ist gewissermaßen das Glück des 20. März. Und ein Lächeln huscht über unser Gesicht. Erzähl’ mir was und ich zahl’s zurück. Lange Rede, kurzer Sinn: Erzählfestival der Erzählwerkstatt Braunschweig vom 20. bis 22. März auf dem Schimmel-Hof. So viel Glück. Hoffen wir.