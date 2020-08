Hitze verlangsamt die Gehirn-Tätigkeit

Nicht nur den Athleten bei den Deutschen Leichtathletik- Meisterschaften am vergangenen Wochenende im wunderbaren Eintracht-Stadion machte die auch aktuell noch anhaltende Hitzewelle zu schaffen. Auch unser Gehirn neigt dazu, bei Hitze zu leiden. Nun dachte zwar der große griechische Philosoph und Naturforscher Aristoteles noch, dass unsere Gehirne dafür da sind, den Körper zu kühlen und wir mit dem Herzen denken (was man sich ja bei manchen Menschen wünschen würde). Und alles in allem hatte er damit auch gar nicht so unrecht – auch wenn die faltige Struktur des Gehirns nicht mit dem Lamellen einer Klimaanlage zu tun hat, so reguliert sie doch unseren Temperaturhaushalt.

Aber unsere Gehirne regulieren nicht nur die Temperatur, sie leiden auch, wenn es zu warm wird. Dies ist nicht nur ein subjektives Gefühl, sondern lässt sich auch messen, wie Umweltmediziner aus den USA von der Harvard Chan School belegt haben. Getestet wurden 44 Studierende und zwar mussten sie direkt nach dem Aufstehen Denkaufgaben lösen. Ein Teil der Probanden wohnte hierbei in komfortablen Wohnheimen mit Klimaanlage, die anderen bei nächtlichen Temperaturen von über 25 Grad Celsius ohne technische Kühlung im heißen Bostoner Sommer.

Die Wissenschaftler beobachteten die Studenten zwölf Tage lang und stellten ihnen morgens nach dem Aufstehen zwei Aufgaben: Sie mussten Rechen- und Sprachaufgaben lösen. Die Studenten, die keine Klimatisierung hatten, brauchten während einer Hitzewelle etwa 13 Prozent mehr Zeit für die Aufgaben als ihre nächtlich wohl-gekühlten Kommilitonen. Nächtliche Hitze kombiniert mit schlechterem Schlaf macht das Denken also langsamer. Das Phänomen zeigte sich sowohl beim Lösen des Wörter- wie auch beim Matherätsel. Die Studierenden aus den klimatisierten Räumen hatten stets die Nase vorn.

Dies bedeutet, dass nicht nur ältere Menschen unter Hitze leiden, sondern auch junge und gesunde unter hohen Umgebungstemperaturen mit langsameren Gehirnen leben müssen. Eine mögliche Erklärung für das beobachtete Phänomen könnte die fehlende nächtliche Abkühlung und ein damit verbundener unruhiger Schlaf sein. Der wiederum wirkt sich auf die Leistungsfähigkeit am Tage aus: Man fühlt sich schlapp, die Konzentration leidet. Darüber hinaus gilt: Je wärmer es wird, desto mehr Energie und Aufmerksamkeit muss das Gehirn der Regulation der Körpertemperatur widmen. Dass wir also bei starker Hitze schlechter denken können, liegt eben auch daran, dass unser Gehirn, neben vielen anderen Tätigkeiten, auch die Aufgabe hat, den Körper immer in einem konstanten Temperaturbereich einzupegeln.

Wenn es draußen wärmer wird, kostet es uns sehr viel Energie, den Körper auf der Kerntemperatur von 37 Grad Celsius zu halten: Die Schweißdrüsen müssen aktiviert werden, der Blutdruck reguliert, die Blutzufuhr in verschiedenen Organen muss geordnet werden – normalerweise regelt das Gehirn all diese Aufgaben nebenbei, aber bei extremen Temperaturen muss das Gehirn deutlich mehr Ressourcen für die Bekämpfung einer Überhitzung des Körpers bereitstellen als unter einigermaßen normalen Temperaturbedingungen. Zuständig für die Regulation der Körpertemperatur ist dabei eine Art Minimess-Station in unserem Gehirn, genauer gesagt im Hypothalamus. Hier gibt es besondere Zellen, die messen, wie warm das Blut ist. Wenn diese körpereigenen Messfühler eine gesteigerte Wärme feststellen, geben sie Alarm und setzen so verschiedene Prozesse in Gang: Zum Beispiel wird mehr Blut in unsere Haut gepumpt, damit wir mehr Wärme nach außen abgeben können. Wir schwitzen mehr.

Aber auch Verhaltensänderungen werden eingeleitet, wir wollen verstärkt in den Schatten, bekommen Durst und meiden körperliche Anstrengungen. Trickreich auch, wie das Gehirn die Bluttemperatur misst, denn es gibt keine Nervenzellen, die ausschließlich auf Erwärmung reagieren. Stattdessen senden die meisten Nervenzellen ein elektrisches Signal infolge von Temperaturänderungen, was einen fragen lässt, woran dann unser Gehirn erkennt, ob nun eine Nervenzelle durch Wärme oder Kälte aktiviert wird. Die Antwort liegt darin, dass eine Gruppe von Nervenzellen, die bei einer Normaltemperatur ständig Signale sendet, bei höheren Temperaturen weniger aktiv ist: Wird es kälter, erhöht sich diese neuronale Feuerrate. Wir nehmen also Hitze wahr nur durch einen Vergleich, wir erkennen Wärme, weil eine Gruppe von Nervenzellen die Konstanz misst, ihre Aktivität erhöht, während eine andere Gruppe, die Wärme misst, ihre Aktivität verringert.

Zwei Signale in entgegengesetzter Richtung erzeugen ein Muster, das dem Gehirn dann anzeigt, dass es wärmer wird. Umgekehrt ist es bei einer Abkühlung: Hier ist die Aktivität bei allen Nervenzellen gesteigert, so dass ein gleichartiges Muster der beiden Gruppen von Nervenzellen entsteht. Durch diesen Einsatz zweier Populationen von Nervenzellen können wir viel leichter eindeutig feststellen, ob die Temperatur steigt oder sinkt und das Gehirn kann entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten. Und es gibt noch einen Trick, den wir aktiv anwenden können, um dem Gehirn bei der Hitzearbeit zu helfen: So haben Forscher herausgefunden, dass, wenn wir die Farbe Blau betrachten, uns Bilder von kalten Gegenden vorstellen oder Geräusche imaginieren, die mit Kälte assoziiert werden – ein Schneesturm zum Beispiel – wir uns auch kälter fühlen. Also auch an heißen Tagen mal eine Zeitreise machen, zu einer Situation, in der man richtig gefroren hat.

Erfolgsautor Prof. Martin Korte („Jung im Kopf“) von der TU Braunschweig ist einer der bekanntesten deutschen Gehirnforscher. Er berät große Wissens-Shows im TV und schreibt für unsere Zeitung.