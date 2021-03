Wer die Wahl hat...

Gestern war einer dieser kuriosen Gedenk- und Aktionstage, die den Blick auf Nebenschauplätze richten, auf Details, auf Dinge, die nicht selten vergessen, wenn nicht gar unterschlagen werden. In unserem Fall ging es um den Sei-stolz-auf-deinen-Zweitnamen-Tag. Ich selbst habe nur den einen Namen und fand das immer schade. Andere schämen sich für ihren Zweitnamen, weil sie – nach ihrer Uroma oder ihrem Großonkel benannt – Gudrun heißen oder Hermann. Wieder andere tragen ihn mit Stolz. Eine Freundin hat ihren Zweitnamen sogar zu ihrem Rufnamen gemacht. Warum nicht? Und was für Möglichkeiten! Standesämter tragen in der Regel problemlos bis zu fünf Vornamen ein. Das nenne ich Auswahl. Viel Vorname gibt es aber auch in einem: 1984 nannte Familie Williams aus Texas ihr neugeborenes Mädchen Rhoshandiatellyneshiaunneveshenk, laut Guinness-Buch der Rekorde der längste Vorname der Welt. Keine Angst, sie bekam auch noch einen Zweitnamen: Koyaanisquatsiuth. Zum Glück gibt es Punkte, die abkürzen, und à la T. C. Boyle klingt R. K. Williams doch ausgesprochen wohl.

