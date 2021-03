Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2

Die Familien aus der "Nachbarschaft Belfort": Mit viel Freude haben wir in der Zeitung von ihrem Malwettbewerb gelesen! Diese schöne Idee haben wir als Anlass genommen und alle Kinder der Nachbarschaft „Belfort“ dazu eingeladen mitzumachen! Am gestrigen Mittwoch durfte dann jedes Kind sein Werk an unserer Wand aushängen und so konnten auch die anderen Kinder der Straße, die Werke bewundern. Hier ein Überblick.

Foto: Familien aus Belfort