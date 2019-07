Leserfotos vom 08.07. - 14.07.2019

Die diesjährigen Dreitageswanderfahrt führte die Wandergruppe des TV Mascherode nach Sternberg und wanderte entlang von sieben Seen. Dabei wurde auch das Schloss Kaarz (1872 als Herrenhaus gebaut, zuvor seit dem 17. Jh. als Gut in Besitz derer von Bülow) mit dem herrlichem Park besucht. Das Schloss wird von zwei bunten Löwen bewacht (mit Blick aber eigenartigerweise auf das Schloss), die im Gegensatz zum Löwen in Schwerin (im Vorjahr auch als Foto von mir in der BZ) trotz derartiger Hinweise keinen Braunschweig-Bezug haben.

Foto: Wolf-Dieter Schuegraf, Braunschweig