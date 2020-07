Leserfotos vom 20.07 - 26.07.2020 - Teil 2

Das Foto habe ich an den saftigen Wiesen am Wiesenweg in Broistedt gemacht. Eingepferchtes Vieh im Stall macht traurig und nachdenklich zugleich - dieses Foto mit den (mit Sicherheit glücklichen) Rindern beweist: es geht auch anders!

Foto: Georg Dyks, Broistedt