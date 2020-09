Leserfotos vom 14.09. - 20.09.2020

Ich habe meinen ersten Riesenbovist gefunden. Er wiegt 2250 Gramm, ist schneeweiß und in dieser Größe, ideal als Speisepilz verwendbar. Ich habe ihn am Wiesenrand in den Brenesseln entdeckt. Nun soll ein Teil als Schnitzel verarbeitet werden, der Rest wird getrocknet.

Foto: Walter Kukawka, Königslutter