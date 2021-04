Leserfotos vom 05.04.2021 - 07.04.2021

Am Ostersamstag Nachmittag gab es diese, für unsere Region seltene, Lichtbrechung durch Eiskristalle in der Atmosphäre über Wolfsburg. Ein farbenprächtiges Schauspiel am Himmel.

Foto: Reinhold Wagner, Vorsfelde