Leserfotos vom 10.05.2021 - 12.05.2021

Jetzt vereint - unsere zwei Lieblingsbäume, heute am sommerlichen Muttertag haben sich die Baumkronen zu einem Baum wieder mitten in der Rapsblüte zwischen Emmerstedt und Süpplingenburg vereint. In guter Erinnerung an den Sommer der Liebe ( love ) da es mit Friede, Freude, Eierkuchen auf Fehmarn und Woodstock noch keinen Abstandregeln und Maskenpflicht der Pandemie gab ..

Foto: Alfred Gogolin, Helmstedt