Leserfotos vom 24.05.2021 - 26.05.2021

Wieviel Wasser braucht so ein Garten? Können wir uns das noch erlauben, unsere feinen Rasenflächen und gepflegten Blumenbeete mit Unmengen an Wasser zu beregnen? Und was passiert, wenn der Rasen nicht dreimal wöchentlich gemäht, gejähtet, besprüht wird? Es wächst mit ein paar Samen (und geringfügig Wasser in der Anfangszeit) eine wunderschöne Blumenwiese. Es blüht und summt und duftet, fast ohne Arbeit. Und die Vögel, die auf dieser Wiese noch Insekten finden, freuen sich auch. So einfach geht das!

Foto: Susanne Schlißke-Jünemann, Meine