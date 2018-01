Wem gehört der Schmuck?

Foto: Polizei

Die Gifhorner Polizei sucht den oder die rechtmäßigen Eigentümer von diversen Schmuckstücken, die ein Zeuge kurz vor den Weihnachtsfeiertagen im Bereich des Parkplatzes Kaninchengarten an der Fallerslebener Straße gefunden hatte, schreibt Gifhorns Polizeisprecher Thomas Reuter. Bei dem Schmuck handele es sich unter anderem um Broschen, Ringe und Armbänder. Auch umfangreiche Ermittlungen und Abgleiche mit zurückliegenden Einbrüchen und Diebstählen in der Region ergaben bisher keinerlei Hinweise auf die möglichen Eigentümer der Schmuckstücke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn unter Tel: (05371) 98 04 28 zu melden. Foto: Polizei