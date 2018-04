Gifhorn Am Sonntag, 15. April, findet in den Räumen des Martin-Luther-Kindergartens, Kurt-Schumacher-Straße 1 in Gifhorn, von 13.30 bis 16 Uhr ein Flohmarkt rund ums Kind statt. Reservierungen werden unter Tel: (0163) 7 84 29 90 und auch per WhatsApp entgegen genommen.