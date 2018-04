„Open Stage“ leise auf Deutsch

Fünf Jahre Open Stage in der Grille - das Format hat sich bewährt. „Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele gute und sehr gute Musiker wir in Gifhorn und Umgebung haben“, stellte Marion Friemel, Leiterin des Jugendzentrums, am Donnerstagabend fest. Carolean, Basti Rosen, Coline Wolf und...