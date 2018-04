Schutzbund feiert Fest der Kulturen

Gifhorn Der Ortsverein Gifhorn des deutschen Kinderschutzbundes feiert das Fest der Kulturen. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 18. April, von 15 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Kinderschutzbundes in Gifhorn in der Winkeler Straße 2b statt. Einheimische und Flüchtlinge...