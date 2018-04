Betrüger plündern Gifhorner Konten mit gefälschten Überweisungen

Die Polizei in Gifhorn warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Diesmal suchten die mutmaßlich ausländischen Täter nicht den Weg über das Internet, sondern noch ganz klassisch über gefälschte Überweisungsformulare.

Aktuell liegen den Ermittlern des Fachkommissariats 3 für Betrugs- und Wirtschaftsdelikte eine Vielzahl von Fällen mit gefälschten Überweisungsträgern vor. „Heimische Geldinstitute, die auf den Betrug aufmerksam geworden sind, haben sie uns überlassen“, sagte Polizeisprecher Thomas Reuter.

Er rät allen Bankkunden zu erhöhter Aufmerksamkeit und Sorgfalt im Umgang mit Kontodaten.

Die gefälschten Überweisungsaufträge sind die massenweise verwendeten Vordrucke aus Rechnungsbriefen: Maschinell gedruckt und handschriftlich unterschrieben.

Reuter: „Die Täter versendeten die Belege per Post an hiesige Banken. Betroffen waren Bankkunden mit gefälschten Zahlungsaufträgen bis zu einem Betrag von 250 Euro. Die Gelder sollten auf Konten in Malta, Bulgarien, der Schweiz und Kroatien angewiesen werden.“

Die gute Nachricht: Noch ist wohl kein Geld geflossen. Geschädigte Bankkunden haben sich Reuter zufolge noch nicht bei der Polizei gemeldet: „In allen hier bekannten Fällen haben Bankmitarbeiter die Fälschungen aufgrund von Schutzmaßnahmen als solche erkannt. Die Überweisungen wurden von der Bank angehalten und die Kunden informiert.“

Wie genau die Institute vorgehen, bleibt aus Sicherheitsgründen geheim. Doch zwei auffällige Details lassen die Alarmglocken immer schrillen, erläutert Reuter: „Bei Überweisungsaufträgen per Post wird immer genau hingeschaut, und wenn dann jemand ins Ausland überweist, der es sonst nie tut, erst recht.“

Für die Kunden gilt es dem Polizeisprecher zufolge, einmal besonders intensiv die Kontoauszüge auf unautorisierte Buchungen zu überprüfen. Vor allem rät Reuter, Kontodaten vertraulich zu behandeln: „Niemand sollte vorausgefüllte Überweisungsträg