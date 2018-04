Einbruch in Supermarkt in Gamsen - Täter sind flüchtig

Gifhorn Bislang unbekannte Täter waren in der Nacht zum Sonntag in den Netto-Markt an der Hamburger Straße in Gamsen eingebrochen. Dabei hatten sie Alarm ausgelöst. Die Polizei suchte mit Hundeführern und einem Polizeihubschrauber nach den Tätern. Die Täter sind weiterhin flüchtig.