Bürgerbüro am Montag eingeschränkt erreichbar

Papenteich Im Bürgerbüro der Samtgemeinde Papenteich kann am Montag, 30. April, nur eine eingeschränkte Sachbearbeitung erfolgen. Wie die Samtgemeindeverwaltung mitteilt, sind an diesem Tag weder die Beantragung von Pässen und Ausweisen noch An- und Abmeldungen sowie Angelegenheiten des Gewerberechts möglich.