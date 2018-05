SPD-Vorschlag: Bahnhofslokal im Stadtgebäude

Gifhorn Was wird aus dem alten Stationsgebäude am Bahnhof Gifhorn Stadt? Der stadteigene Altbau inmitten des neu gestalteten Umfelds an Bahnsteigen und zentralem Busbahnhof führt nach wie vor ein Schattendasein. Teile des Gebäudes nutzte die Stadt zuletzt als Flüchtlingsunterkunft. Der Vorschlag, das Haus...