20 Athleten der Lebenshilfe starten bei den Special Olympics

20 Athleten und sechs Trainer der Lebenshilfe Gifhorn packen ihre Koffer. In wenigen Tagen geht es auf Reisen, und zwar zu den Special Olympics in Kiel. Vom 14. bis 18. Mai wetteifern rund 4600 Sportler mit geistiger Behinderung in 19 verschiedenen Disziplinen. „Wir freuen uns schon“, sagte die Delegationsleiterin Tanja Schrader am Mittwochmorgen am Reitstall der heilpädagogischen Wohn- und Arbeitsstätte Der Hof in Isenbüttel. Alle...