Wo ist das Massengrab der Zwangsarbeiter?

Für die Gifhorner war der Zweite Weltkrieg am 24. April 1945 längst vorbei, die Amerikaner hatten den Landkreis knapp zwei Wochen vorher überrollt. Und doch gab es an jenem Dienstag und den darauffolgenden Tagen mehr Tote in der Stadt als bei allen Kriegsgeschehen zuvor. Rund 400 ehemalige Zwangsarbeiter starben an einer Methylalkoholvergiftung. Nach alten Zeichnungen, die bei Rundschau-Recherchen zutage...