Dorfregion – Jetzt sind die Bürger bei Workshop gefragt

Wenn sich Gifhorns fünf ländliche Ortsteile Wilsche, Kästorf, Gamsen, Neubokel und Winkel als Dorfregion für die Aufnahme ins Dorfentwicklungsprogramm bewerben, braucht es konkrete Projekte, die gefördert werden sollen. In den Räten wird bereits über Möglichkeiten diskutiert, nun sind die Bürger gezielt am Zug. Sie können in einem Workshop unter dem Titel „Dorfwerkstatt“ am Samstag, 2. Juni, von 10 bis...