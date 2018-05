Riese Schmoll liebt Blumen

Gifhorn Die Geschichte zeigt, dass es sich lohnen kann, aus alten Rollen auszubrechen. Nicht alles, was schon immer so war, muss auch so bleiben, wie es ist. Diese Quintessenz sollten Kinder und Erwachsene aus der Lesung. Tun sie es. Man wird sehen. Manuela Schupp und Peter Futterschneider lasen mal wieder...