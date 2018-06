Flexibilität für Grundstücke in alten Baugebieten

Gifhorn Gute Nachrichten vor allem für die Besitzer älterer Grundstücke in Gifhorn: Einstimmig sprachen sich die Mitglieder des städtischen Ausschusses für Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt für einen Grundsatzbeschluss in Sachen Nachverdichtung für Wohnbebauung in rückwärtigen Bereichen aus. ...