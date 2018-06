Feuerwehr Kästorf lädt zum Dämmerschoppen

Kästorf Zum Dämmerschoppen lädt die Freiwilligen Feuerwehr Kästorf am Samstag, 16. Juni, ab 18 Uhr in den Feuerwehrgarten am Gerätehaus ein. Es gibt ein Grillbuffet sowie Salate und Nachtisch. Anmeldungen bei Ortsbrandmeister Marco Brand unter Tel: (0 53 71) 7 13 10.