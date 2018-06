Schützenfest: Ab Donnerstag sind Straßen in Gifhorn gesperrt

Während des Schützenfestes müssen Autofahrer mit Beeinträchtigungen und Straßensperrungen rechnen. Die Celler Straße ist zwischen Kreisel und Querweg zu folgenden Zeiten voll gesperrt: Donnerstag, 21. Juni, ab 14.30 Uhr, bis Freitag, 22. Juni, 6 Uhr sowie Freitag, 14.30 Uhr bis Montag, 25. Juni, 6 Uhr.

Die Umleitung stadteinwärts, von der B 188 kommend, ist über Querweg, Fischerweg und Maschstraße. Der innerstädtische Verkehr der Allerstraße fährt über die Wilhelmstraße, Maschstraße, Fischerweg in die Celler Straße. Der Querweg und der Fischerweg zwischen Celler Straße und Maschstraße werden als Einbahnstraße ausgewiesen. Die Wilhelmstraße wird halbseitig gesperrt.

Beidseitige Haltverbotszonen werden außerdem in der Allerstraße zwischen Brücke und Kreisel, im Fischerweg zwischen Querweg und Maschstraße, in der Roonstraße, in der Hügelstraße sowie in der Maschstraße eingerichtet.

In der Wilhelmstraße und der Maschstraße dürfen Radfahrer nur in Fahrtrichtung der Einbahnstraße befahren, da PKW und Busse nicht ausweichen können.

Die Stadt Gifhorn weist außerdem daraufhin, dass das Parken in Grünanlagen nicht erlaubt ist. Besucher sollen die gebührenfreien Parkplätze an der Flutmulde nutzen. Samstag und Sonntag steht der Parkplatz „Schottische Mühle“ kostenlos zur Verfügung.

Während der Schützenumzüge kommt es zudem zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen. Am Sonntag wird die Fallerslebener Straße in Richtung Schillerplatz von 13 bis 13.45 Uhr halbseitig gesperrt sein. Die Torstraße ist in dieser Zeit voll gesperrt. Für den Aufbau der Fahrgeschäfte ist der Schützenplatz bereits ab Montag für eine Woche als Parkplatz gesperrt.