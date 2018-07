Polizei meldet mehrere Exhibitionisten in Gifhorn

Am Wochenende sind in Gifhorn gleich drei Frauen von Exhibitionsiten belästigt worden.. Foto: Archiv / Kleinschmidt

Gifhorn Zwei Frauen wurden am Samstag auf dem Katzenberg belästigt, eine weitere am Sonntag am Schlosssee - der Beschreibung nach von verschiedenen Tätern.

Gleich mehrere Vorfälle von Exhibitionismus wurden der Polizei am Wochenende in Gifhorn gemeldet. Zwei Taten ereigneten sich auf dem Katzenberg in Gifhorn, nahe des Otto-Hahn-Gymnasiums. Gegen 8.30 Uhr sprach am Samstag eine Mann eine Frau unter dem Vorwand, Hilfe zu brauchen an. Dabei habe er sich, nach Polizeiangaben, vor der Frau entblößt. Die Frau wendete sich ab und lief nach Hause - der Täter verschwand ebenfalls. In dem Bericht beschreibt die Polizei den Mann folgendermaßen: Mitte 20 und etwa 1,70 Meter groß. Er Sprach akzentfrei, aber etwas verwaschen - vermutlich, weil er alkoholisiert war. Außerdem trug er ein helles Basecap, ein graues Shirt und eine Hose mit Tarnmuster.

Auch beim zweiten Vorfall war der Katzenberg der Schauplatz. Am Samstag, etwa um 14 Uhr, passierte eine Spaziergängerin einen Mann, der an einem Baum lehnte. "Als sie diesen passierte, holte er sein Genital heraus und 'spielte' daran herum", heißt es in dem Polizeibericht. Anschließend verließ der Mann as Waldstück in nord-östliche Richtung. Er war dunkelhaarig, etwa 40 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß.

Schließlich wurde eine Joggerin am Sonntag ebenfalls zum Opfer eines Exhibitionisten. Gegen 21.15 Uhr lief sie um den Schlosssee. Dabei fragte sie ein Mann in gebrochenem Deutsch nach dem Weg, als sie gerade einen Spielplatz nahe des Kreishauses passierte. Die Frau lief weiter, der Mann folgte ihr auf dem Fahrrad. Da der Schlosssee zu dieser Zeit noch gut besucht war, dachte sich die Frau nichts dabei. Schließlich verschwand der Täter - vorerst. Am Ende ihrer Runde um den See entdeckte das Opfer den Mann in einem Gebüsch, "wo er mit heruntergelassener Hose vor ihr stand und demonstrativ vor ihr auf sein Genital zeigte", so die Poliezi. Die Frau lief anschließend in Richtung Innenstadt, der Mann fuhr zurück zum See. Laut Polizei ist der Mann etwa 1,75 Meter groß, sehr schlank und zwischen 25 und 35 Jahren alt. Er hat eine dunkle, südländische Hautfarbe, kurze dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Zudem trug er ein graues Shirt mit Aufdruck, eine helle kurze Hose und grau-blaue Turnschuhe des Modells "Chucks".

Bei Hinweisen zu den Taten oder den Tätern wenden sie sich bitte an die Polizei in Gifhorn: (05371)9800