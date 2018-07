Verkehrsunfall: Tödlich verletzter Radfahrer bei Gifhorn

Bei einem Verkehrsunfall an der K 29 starb ein 62-jähriger Radfahrer noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Bei einem Verkehrsunfall an der K 29 starb ein 62-jähriger Radfahrer noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Ein Autofahrer aus dem Raum Wolfsburg fuhr am Sonntag Nachmittag in Fahrtrichtung Weißes Moor. Er übersah den Radfahrer am Rande der Fahrbahn. Ein gesonderter Radweg existiert in diesem Bereich nicht. Der Radfahrer fiel durch die Kollision auf das Auto und kam neben der Fahrbahn zum liegen. Der Fahrer, Ersthelfer und die alarmierten Rettungskräfte versuchten den Verletzten wiederzubeleben. Die Unfallstelle war für zwei Stunden gesperrt. red