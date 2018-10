Zum letzten Markttag in Leiferde gab es Kürbis satt

Am letzten Markttag in diesem Jahr drehte sich auf dem Unsahof alles um den Kürbis. Ein Riesen- Exemplar, dessen Gewicht geschätzt werden sollte, zog junge wie erwachsene Marktbesucher magisch an. „Gar nicht so einfach“, befanden die drei Geschwister Joel, Fynn und Noemi einhellig. Ihre Schätzungen...