Gifhorn Am 17. September überfiel ein Unbekannter die HEM-Tankstelle in Gamsen. Nun sucht die Polizei mit einem Bild.

Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Tankstelle in Gifhorn

Mit Bildern aus der Überwachungskamera sucht die Polizei Zeugen zu einem bewaffneten Raubüberfall, der sich am 17. September im Gifhorner Ortsteil Gamsen ereignet hatte.

Gegen 21.08 Uhr betrat an jenem Montag ein bislang unbekannter Täter den Verkaufsshop der HEM-Tankstelle an der Hamburger Straße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe erpresste er von der 61-jährigen Kassiererin Bargeld aus der Registrierkasse. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in ein angrenzendes Wohngebiet, wo sich seine Spur verlor.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Zirka 180 bis 185 Zentimeter groß, schlank, 20 bis 30 Jahre alt, bekleidet mit einem schwarzen Anorak und einer schwarzen Trainings- bzw. Jogginghose sowie Adidas-Sneakern mit weißer Sohle. Er trug zudem einen schwarzen Motorradhelm und schwarze Arbeitshandschuhe.

Um Hinweise zu diesem Täter bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.