Frau aus Triangel wird seit Dienstag vermisst

Triangel. Die 52-Jährige hat Down Syndrom. Am Nachmittag hat sie ihre Arbeitsstelle in der Werkstatt für Behinderte verlassen. Dann verliert sich ihre Spur.

Eine 52-jährige Frau aus der Gemeinde Sassenburg wird seit Dienstagnachmittag vermisst. Das teilt die Polizei am Mittwochmorgen mit. Laut Bericht hatte sie gegen 15.30 Uhr ihre Arbeitsstelle in der Werkstatt für Behinderte der Gifhorner Lebenshilfe im Heidland verlassen und war nicht in den Bus gestiegen, der sie zu ihrem Wohnort in der Gifhorner Straße in Triangel hätte bringen sollen.

Personenbeschreibung der vermissten Person

Eine 52-Jährige aus Triangel wird seit Dienstagnachmittag vermisst. Foto: Polizei Gifhorn

Die 52-jährige ist geistig behindert (Down Syndrom) und völlig orientierungslos. Sie ist sehr klein (150 Zentimeter groß), korpulent, trägt graues, glattes Haar, hat blaue Augen und schielt auffällig. Sie trägt eine Wollmütze und orthopädische Schuhe, außerdem führt sie einen blauen Scout-Ranzen mit Raketenmotiven sowie eine bunt gestreifte Sporttasche mit sich. Die 52-jährige ist schlecht zu Fuß. Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau bitte an die nächstgelegene Polizeidienststelle.