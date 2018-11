Bokensdorfer basteln für den Lebendigen Adventskalender

Die Gemeinde Bokensdorf wird am kommenden Samstag den sechsten „Lebendigen Adventskalender“ am Bauernberg eröffnen. „In diesem Jahr wird der Erlös der Spenden an die überregionale Kinder- und Jugendhospizarbeit gehen. Die Ratsmitglieder und die Mitarbeiter der Gemeinde Bokensdorf hatten in diesem...