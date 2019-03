Die Feuerwehr Groß Schwülper erhält neues Einsatzfahrzeug

Die Freiwillige Feuerwehr Groß Schwülper kann sich über ein neues Auto in ihrem Fuhrpark freuen: Papenteichs Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn und Groß Schwülpers Bürgermeister Uwe-Peter Lestin übergaben am Freitag einen symbolischen Schlüssel an die Einsatzkräfte. Das...