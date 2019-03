Gemeinde Ehra-Lessien bekommt Ladestation für E-Autos

Die Gemeinde Ehra-Lessien geht mit dem in Zukunft immer wichtiger werdenden Trend der E-Mobilität und stellt auch in ihrem Dorf eine „Tank-Möglichkeit" zur Verfügung. Das beschloss der Rat in seiner Sitzung am Mittwochabend.Um zu zeigen, dass sie das Thema auf dem Schirm hat, möchte sie klein anfangen und eine Wallbox mit einem Anschluss mit 22 Kilowatt-Leistung am alten Feuerwehrhaus installieren. Ein Vertreter der LSW hatte zuvor...