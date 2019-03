Weyhausen hat im Haushalt 2019 leichten Überschuss

. Je 50.000 Euro für Brücken- und für Straßensanierungen sowie weitere 50.000 Euro für den Hochwasserschutz und die Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens in der Straße Vor dem Dorfe kosten die größten Posten, die die Gemeinde Weyhausen in diesem Jahr stemmen will. Bei ordentlichen Erträgen und...