Baugebiet Wohnen am Golfplatz verschlingt Rücklagen

850.000 Euro sieht die Gemeinde Bokensdorf laut Bürgermeisterin Jennifer Georg (FWB) für das laufende Jahr vor. Sie will gewappnet sein, sollte sie tatsächlich in Vorleistung gehen für die Fertigstellung des Baugebietes Wohnen am Golfplatz. Weil die WAG als Erschließungsträger zahlungsunfähig ist...