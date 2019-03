Helios Wittingen kämpft vor Gericht um 433.000 Euro

Einen Anspruch auf 433.000 Euro hat das Helios Klinikum in Wittingen als Sicherstellungszuschlag für 2017 nicht. So hat die Kammer des Verwaltungsgerichts am Mittwoch geurteilt. In zwei Verfahren, die gemeinsam behandelt wurden, ging es um die Frage, ob dem Klinikum ein solcher...